Malamovida: Nei guai due giovani a Vimercate

Due segnalazioni per droga di giovani habitué della vita notturna vimercatese. Venerdì, carabinieri e polizia locale con l’aiuto del cane Kevin del Nucleo cinofili di Casatenovo hanno controllato a tappeto i locali della movida. Durante un posto di blocco è stato scoperto un ragazzo alla guida senza patente, revocata nel 2017, a Usmate Velate, perché al volante dopo aver alzato il gomito. In tasca aveva anche un grammo di cocaina. Poco distante, un altro coetaneo è finito nei guai per mezza dose fiutata da Kevin, che ha anche aiutato le pattuglie a ritrovare l’hashish abbandonato da qualche avventore nelle fioriere e nei bagni di un bar. Controlli su 50 persone e 30 macchine. Bar.Cal.