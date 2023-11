Maddalena Crippa in scena per la Fondazione Corti

“Deve trattarsi di autentico amore per la vita“. È il titolo delle pièce teatrale con Maddalena Crippa, con cui la Fondazione Corti festeggia i suoi 30 anni. Appuntamento martedì, alle 21, al teatro Binario 7. Lo spettacolo è tratto dai Diari (1941-1943) di Etty Hillesum, con musica originale per arpa e armonica di Gian Mario Conti, drammaturgia di Giulia Calligaro, per Parmaconcerti. Ingresso 15 euro. Il ricavato andrà alla Fondazione Corti nata nell’ottobre del 1993, su iniziativa di Piero Corti (medico originario di Besana Brianza) e Lucille Teasdale, per sostenere il St. Mary’s Hospital Lacor di Gulu, ospedale non profit fondato nel 1959 dai missionari comboniani nel Nord dell’Uganda. Negli anni ‘40, in Olanda, una giovane studiosa ebrea, più si faceva scuro intorno, più trovava e cresceva dentro di sé la luce e un’accoglienza della vita, fino a condividere spontaneamente il destino del suo popolo dentro il campo di lavoro di Westerbork.