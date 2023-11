Macherio, vandalizzata l'auto del direttore di Pedemontana dopo l’assemblea pubblica: “Atto gravissimo”

Macherio (Monza e Brianza), 18 novembre 2023 - Le fiancate completamente rigate e le gomme a terra. Atto vandalico che sa di intimidazione ai danni dell'auto del direttore generale di Pedemontana, Sabato Fusco. E' successo al termine dell'assemblea pubblica che si è tenuta a Macherio per parlare del prossimo arrivo dei cantieri della nuova autostrada sul territorio.

Fusco, insieme agli altri vertici tecnici di Pedemontana, era arrivato in paese per illustrare progetto e tempistiche dell'opera e aggiornare gli abitanti sui lavori, in un incontro organizzato dal Comune per i residenti. Finita la serata, quando il direttore generale di Pedemontana, il sindaco Franco Redaelli e i membri dell'Amministrazione macheriese sono usciti dalla scuola media che aveva ospitato l'assemblea si sono trovati di fronte alla vettura completamente vandalizzata, da entrambi i lati.

Il gesto è stato subito condannato dal sindaco Redaelli e dalla sua Giunta, che hanno dato la loro massima solidarietà a Fusco. "È un atto gravissimo", ha sottolineato il primo cittadino macheriese, "un'azione inqualificabile. E' diritto di tutti avere un'opinione ed esprimerla, ma la vigliaccheria del vandalismo è inaccettabile".