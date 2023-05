Ma in provincia il Pd perde diverse partite

Se il capoluogo si conferma roccaforte del centrosinistra, i ribaltoni negli altri comuni bresciani al voto evidenziano la forza trainante del centrodestra, a fronte di un’affluenza che si ferma al 58,13%, in calo rispetto al 59,22% di cinque anni fa. Si cambia a Manerbio, dove Paolo Vittorielli (Manerbio Incontra) vince contro Giandomenico Preti, vicesindaco uscente dell’amministrazione guidata dal dem Samuele Alghisi (già presidente della Provincia). Altro ribaltone è a Ospitaletto, dove il centrosinistra lascia il passo a Laura Trecani (da undici anni in consiglio all’opposizione), sostenuta dalla coalizione di centrodestra di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Cambiamento anche a Toscolano Maderno, che premia Chiara Chimini, alla guida di una civica con l’appoggio di rappresentanti della Lega che hanno rinunciato al simbolo del partito per sostenere il progetto. Nuovo corso anche a Milzano, dove Sandra Filippini vince con il 52,46% dei voti, appoggiata da Insieme per Milzano, contro il sindaco uscente Massimo Giustiziero di Milzano Progetto Comune. Per il segretario provinciale del Pd, Michele Zanardi, la mancata riconferma delle amministrazioni uscenti "non è un giudizio positivo, ma non credo sia una bocciatura verso il Pd. Nelle realtà locali, prevale sempre la credibilità del sindaco". Nessuna sorpresa, invece, negli altri comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni. A Barghe e Borno sono stati confermati i sindaci uscenti Giovanni Battista Guerra e Matteo Rivadossi, unici in lizza. Ad Agnosine vince Paolo Siliqua con Prima Agnosine (58,4%). A Berzo Demo Giovan Battista Bernardi si riconferma dopo le dimissioni a seguito del suo commissariamento. A Berzo Inferiore Ruggero Bontempi resta alla guida del Comune con il 54,6%. A Castelcovati la vicesindaco Fabiana Valli (Lega, FdI, Lavoro e buonsenso) diventa primo cittadino con l’85% dei voti. A Malonno Giovanni Ghirardi si conferma al suo secondo mandato; a Offlaga il vantaggio è per il sindaco uscente Giancarlo Mazza con l’86,10%. Conferme anche a Ponte di Legno per Ivan Faustinelli, San Zeno Naviglio con Marco Ferretti, Soiano del Garda con Alessandro Spaggiari, a Trenzano con Italo Spalenza. F.P.