L’Universal riparte da Volpi e Broccanello

Non cambia direzione l’Universal Solaro. Passata la delusione della mancata promozione, la società giallorossa si è messa subito al lavoro in vista della prossima stagione. E nei ruoli cardine di direttore sportivo e allenatore i nomi sono ancora quelli di Luca Volpi (foto) e Simone Broccanello. Per il primo siamo alla stagione numero otto a Solaro nonostante nell’ambiente si mormorasse di un upgrade per il dirigente contattato da società di categorie superiori, ma alla fine ha prevalso la volontà di continuare in un posto dove "…non sto bene… sto benissimo!" dice Volpi che aggiunge: "Sono contento perché il nuovo accordo nasce da una fiducia reciproca. Ha pesato nella mia scelta il fatto che qui la struttura è solida e oliata, tutto funziona alla perfezione. E il merito va condiviso anche all’infaticabile segretario Emiliano Robbiani, al responsabile dell’attività di base Saverio Bottalico e al mio fido collaboratore Luigi Andreozzi. Si lavora in armonia".

In prima squadra resta in sella Simone Broccanello. "Abbiamo optato per la continuità. Simone ha lavorato bene, non siamo arrivati al grande obiettivo non per colpa sua. Con lui alla guida squadra e giocatori sono cresciuti". Ora il mercato: andrà a Seregno il portiere Bizzi, direzione Baranzate per Borsani.

Ro.San.