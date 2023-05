Lo spoglio più veloce di tutta la Brianza Riconfermati Andrea Basilico e la sua giunta

Andrea Basilico confermato sindaco di Cogliate. Ha raccolto il 72,97% delle preferenze con la lista Lega e Forza Italia, lasciando il 27,03% a Paolo Bianchi, candidato per la civica Progetto in Comune. Una vittoria netta fin dalle prime schede scrutinate, tanto da rendere velocissimo il lavoro nelle diverse sezioni, la prima delle quali ha completato le operazioni dopo appena un’ora e 15 minuti. Una vittoria che era nei pronostici, ma forse non in queste proporzioni: "È stata una grande vittoria di squadra, al di sopra delle aspettative. Eravamo convinti di avere lavorato bene e di avere portato in questi cinque anni tanti cambiamenti, che la gente ha apprezzato. Così come siamo convinti che la gente abbia apprezzato la nostra concretezza e la capacità di arrivare rapidamente alla soluzione dei problemi".

Un successo allargato a tutta la giunta uscente, tanto che i tre assessori uscenti, tutti in lista come candidati consiglieri, sono stati eletti. Cinque anni fa, quando le liste in corsa furono tre, Andrea Basilico prese il 56,53%. Questa volta le liste erano solo due, una delle quali, quella dell’opposizione uscente aveva sostanzialmente inglobato anche la terza, accogliendo l’allora candidato sindaco Ivan Basilico. Anche per questo, il risultato appare ancora più clamoroso. "Prendiamo atto ed accettiamo l’esito elettorale. Siamo ovviamente dispiaciuti poiché desideravamo imprimere un’accelerazione importante al nostro Progetto, che tuttavia rimane invariato nei suoi obiettivi: condurremo quindi un’attività di opposizione sia in Consiglio sia fuori, mirata a produrre proposte ed iniziative sui temi presentati in campagna elettorale. Riteniamo che il dato sull’astensionismo - metà paese non ha votato - sia il segnale più evidente di come ascolto e partecipazione debbano essere gli elementi da cui ripartire. Auguri al neoeletto sindaco: che il suo possa essere un lavoro svolto all’insegna del confronto e del reciproco ascolto".

Ga.Bass.