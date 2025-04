Lite per precedenza finisce a botte: 50enne pestato da due ragazzini in moto a Brugherio

Brugherio (Monza e Brianza) – Dall'incidente stradale alla lite dal litigio al pestaggio e ai colpi di casco contro la macchina. Automobilista picchiato da due minorenni a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. L'altro giorno, dopo un incidente stradale avvenuto in via Doria all'angolo con via Don Bosco tra un’auto Toyota e due moto tipo Enduro, è scaturito un battibecco che è terminato in un litigio molto acceso tra il conducente dell’auto, un uomo di circa cinquant’anni residente a Brugherio, e i due motociclisti, entrambi 17enni, di Lesmo e Monza.

Tutto era iniziato quando le due moto non avevano dato la precedenza all'auto che stava svoltando e ne erano state urtate finendo per terra. Il conducente dell’auto si è ritrovato malmenato dai giovani motociclisti, col primo che lo ha preso a pugni mentre il secondo gli scaraventava il casco sulla carrozzeria dell'auto.

L'uomo ha ovviamente avuto la peggio riportando importanti le lesioni fisiche oltre al danneggiamento all’auto. Mentre il conducente del motociclo riportava lesioni a seguito del sinistro. È intervenuta per fortuna una pattuglia della polizia locale di Brugherio a impedire il peggio. Gli agenti, oltre a rilevare l'incidente, hanno provveduto poi a inoltrare la notizia di reato, a fronte della vicendevole querela ricevuta dai litiganti.