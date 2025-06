Linea verde a Giussano. La ricetta della Vis Nova

Ci sarà poco lavoro quest’estate per il direttore sportivo della Vis Nova, Giuseppe Zora. Si fa per dire, ovvio, ma nemmeno così tanto analizzando il numero di giocatori confermati e di quelli promossi dal settore giovanile, sempre florido, della compagine di Giussano. Il conto è presto fatto. Quattordici sono quelli che vincendo il campionato di Promozione si sono guadagnati la possibilità di difendere sul campo quanto conquistato in primavera. Ci sarà lo scotto della categoria ma da quelle parti sanno bene come si fa. Con Mastrolonardo, qualche anno fa, confermando lo zoccolo duro si salì dalla Prima Categoria alla serie D in tre anni. Ripetere una cosa del genere è impossibile, ma la filosofia quella resta. A quei quattordici bisogna aggiungere i sei che salgono dalle giovanili. E siamo a 20. Siccome una rosa di solito non va oltre i 24-25 elementi specie all’inizio, da qui ai prossimi giorni le new entry si conteranno sulle dita di una mano o giù di lì. Squadra che vince non si cambia, roba trita e ritrita ma a Giussano funziona così.

I sei che provengono dalla Under 19 sono Andrea Pinciaroli, Nicolò Borgonovo, il capitano Niccolò Ambrosio, Federico Radice, Alessandro Fusco e Simone Vian, quest’ultimo già visto a livello di prima squadra ma da agosto in pianta stabile coi “grandi”. Il discorso che fa il direttore generale Marco Barollo lo conosciamo ed è semplice: se hai i giovani forti in casa perché andare a prenderli fuori? Non fa una piega. Aspettiamo l’esame del campo anche se per loro ci sono alcuni validi esempi da seguire ripercorrendone le orme, come Tommaso Morotti, attaccante del 2006 a segno nel campionato appena terminato ben nove volte. È tra i 14 confermati con ovviamente Alberto Redaelli, altro prodotto del settore giovanile e autore del gol promozione contro l’AC Lissone. Insieme a loro resta la maggioranza degli eroi di Promozione (con mister Raspelli) e quindi Alessio Innocenti, Andrea Mantegazza, Matteo Agosta, Tommaso Barbaro, Alessandro Boccardo, Luca Rigoni, Federico Berton, Alessandro Piacenti, Marco Tranquillini, Alberto Zatti e i portieri Luca Brambilla e Federico Scano. In attesa di conoscere i nomi dei rinforzi.