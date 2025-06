Strade più sicure, decoro e verde urbano

Una nuova variante per la riqualificazione delle strade nelle frazioni: più sicurezza, decoro e verde urbano. Prosegue il percorso di riqualificazione stradale a Nerviano con l’avvio di una variante al progetto approvato lo scorso anno. L’Amministrazione guidata dal sindaco Daniela Colombo (nella foto) ha adottato un aggiornamento che integra e amplia le opere previste, inserendo interventi legati al Piano Particolareggiato del Traffico delle frazioni.

Un tema che ha raccolto grande attenzione dalla cittadinanza anche in occasione delle due Commissioni consiliari dedicate, molto partecipate. La realizzazione della nuova rete in fibra ottica e l’interramento dei cavi elettrici per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica hanno inevitabilmente rallentato il cronoprogramma degli interventi. Ma proprio questa fase è stata utile per integrare nel progetto tre azioni fondamentali, tutte orientate a migliorare sicurezza stradale, mobilità pedonale e decoro urbano.

Tra le opere avviate, la realizzazione di due intersezioni rialzate lungo via della Novella, all’altezza degli incroci con via Trieste e via Novella stessa. Si tratta di punti nevralgici del traffico e l’intervento, oltre al rifacimento del manto stradale, mira a rallentare la velocità dei veicoli e a garantire maggiore sicurezza a pedoni e residenti. A questo si aggiunge il rifacimento completo dei marciapiedi in via Cadorna e via Garibaldi, da tempo in condizioni critiche anche a causa delle radici degli alberi, poi abbattuti ma di cui è previsto il reintegro.

