Libri e banchi al panificio. Il centro professionale apre una “bakery“. Il compito? Fare la pizza

Il posto nuovo dove acquistare pane, pizza o focacce? A Seregno la risposta è scontata: si va al Centro di formazione professionale Sandro Pertini. Nella sede di via Monte Rosa gestita dall’Afol (Agenzia formazione orientamento lavoro) ieri è stata inaugurata una bakery.

Nome internazionale per l’attività di panificatore, ma non vuole essere soltanto un vezzo linguistico: in questa scuola si guarda avanti e i ragazzi sono sempre più lanciati verso le sfide professionali che li attendono. A testimoniare l’importanza che viene attribuita a questa nuova struttura erano anche gli ospiti intervenuti all’inaugurazione: la prefetta Patrizia Palmisani, il sindaco Alberto Rossi e Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, con le forze dell’ordine. "È un progetto che mi piace molto – ha dichiarato Palmisani –. Un’idea innovativa, che ha il grande pregio di formare i ragazzi in linea con quelle che sono le richieste delle aziende. E poi risponde anche all’idea di avere uno spazio in più di aggregazione a favore dei giovani, necessità che è emersa più volte parlando con i sindaci". Il presidente Santambrogio ha voluto spiegare ai ragazzi che si tratta di un progetto fortemente voluto, che ha richiesto tempo e investimenti. Tutto questo perché si è deciso di investire sui ragazzi. A loro ora il compito di dare valore alla bakery e al lavoro che svolgeranno.

"Un momento così – ha aggiunto il sindaco Alberto Rossi – non è scontato. La presenza della prefetta, io e il presidente con la fascia al collo, non è una cosa così scontata. I ragazzi devono capire che questo oggi è considerato il momento più importante in tutta la provincia di Monza e Brianza. Perché assume questa importanza? Perché la scuola, lo spazio del sapere, diventa il luogo del saper fare. È una grande opportunità per tutti e un punto di inizio per la trasformazione di questo spazio, ora nascosto dalla cancellata e dalle piante, ma che con questo primo atto si aprirà sempre di più al territorio. Il prossimo passo, grazie anche alla Provincia di Monza e Brianza, sarà quello di realizzare sempre all’interno di questa proprietà il Centro per l’Impiego. Questo, insomma, sarà luogo di formazione, di aggregazione, ma anche risorsa per tutte le necessità occupazionali di questa area della Brianza". Conclusi i discorsi, al via il momento dell’assaggio per tutti: i ragazzi della bakery hanno dimostrato di saperci fare. Per acquistare però i prodotti direttamente da loro bisognerà aspettare il mese di settembre. Fidatevi: vi stupiranno davvero.