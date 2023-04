L’Hospice fa vent’anni e festeggia con le star

di Cristina Bertolini

L’Hospice Santa Maria delle Grazie fa 20 anni e l’associazione Amici dell’Hospice lo festeggia con lo spettacolo di musica e dibattito “Le stelle di Monza” a cui prendono parte personaggi dello sport e dello spettacolo che sostengono l’associazione. Un appuntamento imperdibile giovedì 11 maggio, alle 21, al teatro Manzoni, con i monzesi più famosi del mondo dello sport e dello spettacolo. Saranno presenti per il Calcio Monza Adriano Galliani, Matteo Pessina e Pierluigi Casiraghi; Alessandra Marzari presidente del Vero Volley e il due volte Campione del Mondo di ciclismo Gianni Bugno. Per le stelle dello spettacolo gli attori comici Alfredo Colina e Aldo Baglio, Lele Duse il Mago della solidarietà; l’Etoile internazionale di danza Monica Perego (già prima ballerina all’English ballet); il musicista e cantante Andrea Fumagalli in arte Andy dei Bluvertigo: "Ho conosciuto gli Amici dell’Hospice tramite Dario Allevi. L’hospice è una punta di diamante tra i servizi monzesi, come il Paese ritrovato de La Meridiana e il Centro Maria Letizia Verga. Quando mi chiedono aiuto per questi bei progetti, rispondo volentieri. Presenterò due cover dal contenuto profondo, insieme a Eugenio Valente,“Eugene“, produttore e performer di musica elettronica". Ospiti il ventriloquo Andrea Fratellini vincitore di Italia’s Got Talent, il comico Max Angioni protagonista a Zelig, Le Iene e LOL2, il mago di fama internazionale Julian De Rosa e l’illusionista Francesco Cazzaniga; presenterà insieme a Marco Speziali. Il ricavato della serata, tolte le spese, verrà utilizzato per l’acquisto dell’impianto di filodiffusione per portare la musica, programmi radiofonici e la messa, fino nelle stanze, al letto del paziente. Biglietti da 17 a 28 euro da acquistare su https:www.ticket.itteatroeventole-stelle-di-monza.aspx. L’associazione Amici dell’Hospice ha accompagnato sin dall’inizio la genesi e lo sviluppo della struttura: "In realtà - fa notare il presidente Marco Bailo - il ventennale sarebbe stato nel 2020, ma la pandemia e i successivi strascichi ci hanno impedito le celebrazioni che recuperiamo ora". Durante la serata verrà ricordata anche Maria Chiara Antonietti, moglie del presidente, una delle fondatrici dell’associazione mancata lo scorso anno per malattia oncologica. L’associazione ha sempre sostenuto l’Hospice nelle sue particolarità: coprendo opere di manutenzione straordinaria, offrendo progetti di reflessologia plantare, arteterapia, musicoterapia. Tutti i servizi sono gratuiti per le famiglie. Nel 2000 l’Hospice aveva 9 posti letto, cresciuti a 18 e poi a 20. Dal 2004 è stata attivata l’assistenza domiciliare.