Leggere fa sempre bene. Il Paese Ritrovato ha la sua biblioteca

Da questa settimana il Paese Ritrovato ha la sua biblioteca. Lunedì scorso il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessore al Welfare Egidio Riva e l’assessora alla Biblioteche Viviana Guidetti, hanno inaugurato il nuovo spazio, che per arrivare ad apertura ha avuto bisogno del sostegno di BrianzaBiblioteche e del Sistema Bibliotecario urbano di Monza.

Il Paese Ritrovato, gestito dalla cooperativa La Meridiana, emulando un vero e proprio piccolo borgo, accoglie persone con Alzheimer e demenza senile in appartamenti protetti, fuori dai quali possono muoversi in modo autonomo nella piazza, al caffè, nei negozi, al cinema, ed ora anche in biblioteca.

Tra gli scaffali bibliotecari trovano spazio numerose riviste di vario genere, con immagini a colori in grande formato che fanno da stimolo sensoriale, e un’ampia offerta di narrativa che dispone di una sezione con libri stampati a grandi caratteri, per una lettura agevolata. È anche possibile usufruire gratuitamente del servizio di Audioteca del Libro parlato Lions.