Le “Sinestesie cromatiche“ con 10 artisti

Il colore come percezione, materia, ritmo ed energia. Un colore che non è mai neutro, ma che vibra e risuona in esperienze sensoriali totali, andando oltre la vista. È quanto indagano le opere di 10 artisti contemporanei raccolte nella mostra dal titolo “Sinestesie cromatiche - Di colore in colore“, curata da Rosella Fusi e che verrà inaugurata oggi alle 18 nello spazio Arti""Sta di vicolo Lambro a Monza, con una presentazione di Erika Lacava. In esposizione fino al 13 aprile ci saranno creazioni di Manuela Ghidini, Giuseppe Rinaldo Basili, Lucia Dell’Orto e Antonio Catananti, Giusi Loisi, Oriella Montin e Volker Merkle, Massimo Turlinelli e Aleksandra Zec. Ospite speciale della mostra l’artista Vittorio Menditto: con lui il colore è anche affermazione di resilienza e trasformazione. Nel 2006, infatti, un incidente in moto lo ha reso tetraplegico, ma l’incontro durante il ricovero con il pittore Vincenzo Gualtieri ha stimolato in lui nuovi itinerari creativi: con l’aiuto di un caschetto adattato Menditto ha iniziato a dipingere. Apprezzato non solo in Italia ma a livello internazionale, ha esposto alla Biennale di Venezia e all’Expo Internazionale della Cina.

F.L.