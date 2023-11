Le ruspe scaldano i motori, preoccupazione a Lissone e Macherio I residenti di Macherio si riuniranno giovedì in un'assemblea pubblica per discutere del progetto di costruzione della parte brianzola della Pedemontana. Il Comitato per la difesa del territorio organizzerà un incontro per discutere del consumo di suolo e dell'impatto dell'autostrada.