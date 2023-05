Le rotte della droga Nuovo record di sequestri nei primi tre mesi dell’anno

La droga in Brianza scorre a fiumi. Ne sono stati sequestrati quasi cinquanta chili solo nel primo trimestre di quest’anno: mai così tanta negli ultimi tre anni, almeno considerando il medesimo periodo di riferimento, gennaio-marzo. Il dato è stato reso noto negli scorsi giorni dal Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) ed è relativo appunto al periodo che va dall’1 gennaio al 31 marzo di quest’anno. Per la precisione, il dato è di 47,36 chili. Un anno fa, il quantitativo era inferiore di un quarto, circa 13 chili, mentre nell’anno precedente era stato di 37 chili. In nove mesi complessivi si parla di circa un quintale di stupefacente tolto dal mercato.

Dall’analisi dei dati del Ministe-

ro emerge anche una fotografia in termini di offerta e diffusione degli stupefacenti in Brianza. A prevalere, in termini di quantità, con circa il 60% di tutto lo stupefacente sequestrato, è come sempre l’hashish: all’incirca 25 i chili sequestrati da gennaio a marzo di quest’anno, una decina di chili nel trimestre dell’anno precedente e sempre 25 i chili tolti dal mercato grazie alle operazioni delle Forze dell’ordine nel 2021. La nomea di droga leggera e il prezzo abbordabile sul mercato ne fanno da sempre una sostanza più accettata e quindi acquistata dai clienti, in particolare i più giovani, nonostante ci siano partechi esperti, come chi lavora al Servizio Dipendenze di Monza e Brianza, che mettono in guardia da facili illusioni.

Quantità più modeste sul mercato sono rappresentate dalla marijuana, 12 i chili complessivi sequestrati nello stesso trimestre di riferimento. E attenzione a chi coltiva illecitamente le cosiddette droghe leggere a casa: le serre abusive sono illecite. Sono le 2.913 piante sequestrate, per una cinquantina di chili quest’anno. Al secondo posto per quantità di stupefacente sequestrata c’è la cocaina. Oltre 18 i chili sequestrati, 1,5 chili nel 2022 e circa 5 nel 2021. Quasi a zero la quota di eroina quest’anno, circa un chilo e mezzo nei trimestri di 2022 e 2021.

Attenzione però. Sempre il SerD avverte che il suo consumo è sempre più diffuso fra i giovanissimi: per il prezzo particolarmente abbordabile e per il fatto che il suo uso non è più associato allo stigma di siringhe e iniezioni. Basta infatti sniffarla o fumarla. Nessun sequestro è stato registrato in Brianza per quanto riguarda le droghe sintetiche, dall’ecstasy alla Mdma, spesso nota come “droga dello stupro”. Va infine registrato e considerato che le operazioni antidroga sul territorio sono state 32 nel primo trimestre del 2023 con 31 arresti e 13 persone denunciate a piede libero, 4 i minori coinvolti e 34 gli stranieri. Un anno fa le operazioni erano state 53 con 57 arresti e 9 denunce, nel 2021 c’erano stati 51 arresti e 27 denunce.