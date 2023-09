Le reti del mondo. Il web, le ciclabili e le ragnatele della criminalità

Il mondo come una grande ragnatela, che interconnette luoghi e persone anche lontane. Fili sottilissimi, ma al tempo stesso resistenti, che creano forti legami. Ed è proprio questa costante interconnessione - permessa anche grazie al potere del web - al centro dell’edizione 2023 de “Il libro del mondo - Festival delle geografie“, evento che vede Il Giorno come media partner e che si svolgerà in Villa Confalonieri. Quattro giorni di incontri, laboratori, mostre e approfondimenti con esperti e professionisti per analizzare, da più punti di vista, proprio il tema dell’interconnessione (il programma completo sul sito www.festivalgeografie.it). Il Festival delle Geografie, promosso da La Casa dei Popoli e dal Comune di Villasanta, inizierà oggi alle 18 in Villa Confalonieri. L’inaugurazione ufficiale con la presentazione del Festival e gli interventi delle istituzioni (il sindaco Luca Ornago, l’assessore alla Cultura Adele Fagnani, e il presidente de La Casa dei Popoli Lorenzo Ornaghi).

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming. Poi spazio alle mostre con la possibilità di visitare gli allestimenti fotografici presenti in Villa Confalonieri (Postcads from the future di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma; Fermata in tutte le stazioni, Binario Est con gli scatti di Marco Carlone). La serata proseguirà alle 20.45 con l’intervento del filosofo Claudio Fontana che analizzerà la ricerca umana di tessere reti, seguito poi alle 21.45 dallo spettacolo di musica e parole con TramesTrio di Sormani Tamburrini Biella. Sono numerosi gli appuntamenti che si susseguiranno nei giorni seguenti con appuntamenti per gli insegnanti, laboratori, biciclettate e soprattutto approfondimenti. Alcuni di grande attualità: come quello di domani alle 17.30 durante il quale ci si confronterà sui vantaggi e i limiti di proporre un trasporto pubblico gratuito (tema del quale si parla molto anche in Brianza); o ancora il turismo lento con la presentazione del progetto della infrastruttura ciclabile di 700 chilometri che collega Torino a Venezia. Ma di grande attualità anche i temi delle reti e delle ragnatele (anche in Brianza) della ‘ndrangheta: di particolare interesse l’incontro in programma sempre domani alle 21 dal titolo “Statale 106“, la fotografia di un’organizzazione capace di celebrare i riti ancestrali al santuario della Madonna di Polsi, mentre mette a segno spericolate operazioni finanziarie internazionali da milioni di euro e azioni violente efferate.

In tema di attualità brianzola, di strade e di reti in programma anche un evento dedicato a Pedemontana: sabato alle 15 gli studenti delle scuole superiori Vanoni di Vimercate, Gandhi di Besana, Porta e Frisi di Monza si affronteranno in un debate (confronto di opinioni) sull’utilità della grande arteria autostradale che attraverserà la Brianza. Ma viaggio e mobilità sono anche a km zero, sotto casa, e quest’anno Fiab Monza in bici organizza anche una biciclettata tra le ciclabili di Villasanta. Appuntamento alle 10.30 in bici in Villa Camperio con una biciclettata di circa 9 chilometri (adatta anche a chi non è allenato).