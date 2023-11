Le immagini raccontano la scienza

Al via la nuova edizione di “Scienza a Seveso“ con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Euresis e Associazione Don Mezzera. Fino a domenica, nella sede di Seveso della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, è allestita la mostra “In oculis facta. Il ruolo dell’immagine nella conoscenza scientifica“ attraverso cui sarà studiato e approfondito il ruolo che le immagini ricoprono nella conoscenza scientifica. Il percorso della mostra si articola su due filoni: l’universo dal microcosmo al macrocosmo - con alcune straordinarie immagini a partire dalle sfuggenti particelle elementari fino alle scale cosmiche - e la complessità del corpo umano, dai segreti delle singole cellule fino alle più avanzate tecniche di immagini biomediche.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle 15.30 alle 18.30. E venerdì alle 21 è previsto l’incontro “Guardare lontano, anche la gravità gioca“ con Davide Maino del Dipartimento di fisica della Statale di Milano. "Scienza a Seveso – le parole di Fabrizio Piccarolo, direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente – rappresenta una tappa fondamentale della nostra attività di educazione e formazione, che guarda sicuramente alle scuole e alle giovani generazioni, ma anche a tutti i cittadini e alle cittadine interessate alle tematiche che promuoviamo".

Son.Ron.