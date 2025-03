Le Immagini della fantasia. Il gioco in 204 illustrazioni

L’infanzia con i suoi infiniti mondi torna per il secondo anno consecutivo ad animare l’Orangerie della Villa Reale. Oggi si inaugura la 42esima edizione della Mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia “Le immagini della fantasia“, promossa da Fondazione Zavrel e per il 28esimo anno a Monza.

La rassegna, organizzata dal Sistema bibliotecario urbano di Monza, sarà visitabile fino al 13 aprile, con la possibilità di visite guidate, attività collaterali ed altri eventi in programma: letture e laboratori per adulti e bambini, conferenze, incontri con illustratori e autori, attività in biblioteca, e bookshop in loco per bimbi organizzati dalla libreria “Tutti giù per terra“.

Le cinque sezioni della mostra raccontano il tema del gioco attraverso 204 illustrazioni provenienti da tutto il mondo. La sezione Ospite d’onore vede come protagonista l’illustratrice di Teheran, Narges Mohammadi, che a Monza presenta alcune delle sue illustrazioni di Alice nel Paese delle Meraviglie e delle Mille e una notte.

Nella sezione Tema, il gioco svela il filo conduttore di tutta la mostra, esponendo le opere di cinque illustratori e illustratrici che rappresentano il gioco come tempo sospeso in cui qualsiasi cosa può accadere senza che influisca sul mondo reale. I protagonisti della sezione Panorama sono invece i giochi d’immagini provenienti da tutto il mondo.

La quarta sezione è Pedagogia. Qui la funzione pedagogica del gioco è tradotta in illustrazioni attraverso cui il bambino osserva, cresce ed impara, mentre l’adulto può rifuggire per un attimo dalla gravosità della vita quotidiana. Come ogni anno, l’ultima delle sezioni è quella che racconta Il mondo di Štepán Zavrel: Jacopo il Giullare. Qui le xilografie dipinte illustrano il mondo onirico del giullare Jacopo, nella vita bravo solo a fare piroette, ma che, grazie alla Vergine, scopre il valore del suo talento e che ognuno è unico e speciale.

All’allestimento principale si aggiungono due ulteriori mostre curate dalla classe 4^L di Scenografia del Liceo Artistico Nanni Valentini, e dal gruppo di cucito creativo ZigZag della biblioteca Cederna. La mostra è visitabile mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 16, e sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30, con la possibilità di essere fruita con Qr code anche da persone ipovedenti.

Per informazioni o prenotazioni contattare lo 039.324197 (Biblioteca Ragazzi) o lo 039.2372952 (Ufficio biblioteche), o email biblioteche.segreteria@comune.monza.it.