Le cartoline di Leonardo. Diciotto angoli fra arte e natura

Dall’Ecomuseo ai pic-nic: vacanze, a Pasquetta, anche per chi resta a casa. Lunedì, tempo permettendo, i curiosi potranno godersi le 18 stanze all’aperto fra natura e cultura dedicate a Leonardo, angoli così suggestivi da aver stregato il poeta Cesare Cantù, che ha reso immortali le cartoline cornatesi.

Itinerari per tutti i gusti da scegliere in anteprima in rete direttamente dal divano (ecomuseoaddadileonardo.it). Per chi vuole spingersi più in là c’è il Villaggio operaio di Crespi, tesoro Unesco. Un viaggio nell’Ottocento della Rivoluzione industriale fra case di operai e dirigenti perfettamente conservate, uno sguardo sul mondo che segnò per sempre il distacco dell’uomo dai campi, sciogliendo un rapporto secolare.

Tante opzioni per chi vuole preparare il cestino e la tovaglietta a quadretti e pranzare fra dimore di delizia e cascine. Le bellezze della zona sono tutte online sul portale del Parco Agricolo Nord Est, (pane.webeasygis.it), quello minacciato da Pedemontana, ma finché non arriva il cantiere ci sono 4mila ettari di oasi in cui lasciarsi lo stress alle spalle per un giorno. È facile scegliere il posticino preferito e organizzare il proprio arrivo.

Decine le combinazioni possibili, si può passeggiare tra ville e vivai, oppure andare per rogge e canali, da Caponago a Bussero, 11 chilometri lungo il Villoresi, un percorso di 4 ore. O spingersi alla scoperta delle riserve, ci sono due classici in zona: il Boscone di Ornago e le Foppe di Cavenago.

Chicche di un menu fatto di otto possibilità, per girare in lungo e in largo sui 42 chilometri totali dell’area protetta fra tre province: Brianza, Milano e Lecco.