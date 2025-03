Lazzate tra vecchio e nuovo. Il borgo più attraente delle Alte Groane a due passi da Pedemontana

Tra i comuni delle Alte Groane è certamente quello che più si è trasformato negli ultimi vent’anni, a cominciare dal compimento di quel progetto Lazzate 2005 con cui si vollero celebrare i 100 anni della ritrovata autonomia per un territorio che fino al 1905 faceva comune unico con Misinto. Oggi Lazzate si presenta come un piccolo borgo ordinato, nel cui centro sono stati valorizzati gli edifici attraverso un processo pionieristico di coinvolgimento diretto dei proprietari che hanno accompagnato l’investimento pubblico.

"Il centro è bello e vivibile, ma per molti servizi bisogna comunque spostarsi", racconta Anna all’uscita dalla storica bottega del Manàn, che sta qui dal 1891, nel cuore del centro storico e propone i suoi apprezzati freschi di qualità. Il primo e unico supermercato ha aperto i battenti una decina di giorni fa, in periferia. In centro i bar, la gelateria, due rivendite di frutta e verdura, la banca, tengono animata la piazza che affianca la chiesa parrocchiale, quella dove si svolge il mercato del mercoledì pomeriggio e che ospita i grandi eventi messi in calendario nel corso dell’anno e che portano da queste parti migliaia di visitatori da tutta la Brianza e non solo. Il trasporto pubblico consente collegamenti in autobus verso Cesano Maderno, Saronno o Cantù. Per il treno bisogna recarsi a Camnago di Lentate o a Rovellasca. Muoversi senza mezzi propri è complicato, ma è una condizione condivisa con tutti i comuni delle Alte Groane targate MB ma di fatto schiacciate fra tre province.

Tra le imprese spicca la storica Ponzini Spa, che produce ed esporta in tutto il mondo spazzolini da denti. Negli anni si sono aggiunti il Gruppo Nulli per i legnami da copertura, Casella Spa per il confezionamento alimentare, Ceva logistics, il Poliambulatorio Odostomatologico S.Apollonia e Haiki+ per il trattamento dei rifiuti: le occasioni di lavoro in loco non mancano. L’apertura dello svincolo di Pedemontana alcuni anni fa, a nord dell’abitato, ha certamente favorito lo sviluppo di attività produttive, come certificato anche dai dati Istat elaborati nel 2024 per il Piano di Governo del territorio, che indicavano un aumento del 10,6% delle unità locali d’impresa (totale 499) nel decennio 2011-2021, con un aumento del 13,3% degli addetti (totale 1649). Prevalgono le piccole attività artigianali, specialmente legate alla filiera del legno e degli imbottiti e anche della meccanica di precisione.

Ma Lazzate è anche sede di eccellenze sportive a livello regionale e nazionale. Oltre alla prima squadra di calcio, Asd Ardor Lazzate, che milita nel campionato regionale di Eccellenza, ci sono l’Asd Lazzate Volley che milita nel campionato B2 femminile e il Moto Club Lazzate, con quasi 70 anni di storia e da oltre 30 ai vertici nazionali nella disciplina del trial, organizzatore di eventi di portata mondiale. Qui è attivo uno dei pochi campi scuola trial d’Italia, che oltre ad avere ospitato eventi di caratura nazionale è spesso sede di attività di formazione per piloti provenienti da tutta la Penisola, e dall’estero (Germania e Spagna in primis).

Tra gli edifici di interesse storico, oltre alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo, completata nel 1758, la Casa Volta, luogo di villeggiatura dell’inventore della pila all’esterno della quale vi è una lapide che lo ricorda come “mago del tubero“, attribuendogli il merito di avere diffuso da queste parti la coltivazione della patata.