L’azienda convoca i sindacati

Premio di risultato e piano industriale, St chiama i sindacati a confronto il 3 giugno. Ma i metalmeccanici non ci stanno. "La sede per parlare di prospettive non è Assolombarda, ma il ministero - dice Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza -. Non discuteremo che a Roma del futuro del polo di Agrate e dei suoi 5.300 lavoratori. Non uno di meno".

"L’azienda – aggiunge Usb - ha convocato il coordinamento nazionale per cominciare a discutere di esuberi scegliendo di andare avanti sul progetto di ridimensionamento approvato dal board. Anche per questo è importante che maggioranza e opposizione in Regione si pronuncino a favore della mozione Pd. Il contributo del Pirellone in questa difficile vertenza è molto positivo, in particolare quello dell’assessore Guido Guidesi: bisogna proseguire con un fronte comune fino al raggiungimento del risultato".

Bar.Cal.