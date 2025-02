Lavoro in nero e sporcizia: 7mila euro di multe al mercato

Poca pulizia e lavoratori in nero. Blitz al mercato dell’area Cambiaghi, dove agenti del Nucleo Presidio Quartieri della polizia locale di Monza hanno fatto tre verbali agli ambulanti per mancata pulizia degli spazi antistanti i banchi di vendita. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela del decoro urbano.

Durante il blitz, gli agenti hanno riscontrato diverse infrazioni riguardanti la pulizia delle aree destinate alla vendita, rilevando accumuli di rifiuti e sporcizia che mettevano a rischio gli utenti per possibili scivolamento e cadute, nonché l’igiene dell’intero mercato. I responsabili sono stati prontamente sanzionati con verbali di 166 euro cadauno.

Inoltre, la polizia locale ha proceduto nei confronti del titolare di un banco vendita per l’impiego di due lavoranti in nero. Per questo tipo di violazione è prevista la sanzione 3.500 euro per ogni lavoratore in nero. Tutti gli atti saranno trasmessi alla Direzione Territoriale Ministero del Lavoro.

"Questo intervento dimostra l’impegno della polizia locale nel garantire il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini - fanno sapere - . Le operazioni di controllo continueranno nei prossimi giorni per assicurare che il mercato rimanga un luogo sicuro e accogliente per tutti. L’area Cambiaghi è stata riaperta da qualche settimana, dopo l’ultimazione del rifacimento della pavimentazione".

Da.Cr.