Lavori in corso a Concorezzo: vialetti e giochi senza barriere per disabili

Via alla riqualificazione, chiude fino a ottobre il parco Scaccabarozzi.

Lavori in corso da ieri a Concorezzo per rendere lo spazio verde più accessibile ai disabili: a fine opere ci saranno tre nuovi viali, un’altalena al posto di quella vecchia e pavimentazione anti-trauma. I percorsi in arrivo collegheranno via Milano a via Pio XI, ai canestri e a via Verdi. Gli interventi saranno finanziati con fondi regionali per 80mila euro.

"L’operazione - spiega il sindaco Mauro Capitanio - si aggiunge al restyling completato nei mesi scorsi che ha visto, in particolare, la realizzazione del campo da basket all’aperto. Questa nuova iniziativa programmata da tempo garantirà alle persone con handicap e ai passeggini di poter girare liberamente nelle diverse aree del Burrone. Anche i nuovi giochi saranno inclusivi". "Passo dopo passo - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Micaela Zaninelli - stiamo cambiando radicalmente aspetto al Parco, che sta diventando un punto di aggregazione sia per gli sportivi che per le famiglie. Lo Scaccabarozzi si affaccia su via Verdi completamente rinnovato nell’estate 2022. Siamo soddisfatti del risultato frutto di un piano pensato per riqualificare in modo radicale il quartiere.

Anche l’aspetto economico rappresenta un motivo di soddisfazione dato che gli interventi sono stati portati a termine in gran parte con risorse in arrivo da Pirellone ottenute grazie alla partecipazione ai bandi da parte dell’ufficio".

Bar.Cal.