L’Autodromo sarà più verde . Un piano da 3 milioni di euro per curare le ferite del bosco

Tornerà con il verde di un tempo l’Autodromo di Monza, e forse anche di più.

Il consiglio di gestione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha approvato settimana scorsa l’accordo di collaborazione con Automobile club d’Italia (Aci), Parco Regionale della Valle del Lambro e Regione Lombardia per l’esecuzione di interventi di rimboschimento, ricostruzione forestale e manutenzione nell’area nord del Parco, interna al sedime dell’Autodromo, dove si è registrato il crollo di circa diecimila alberi in seguito all’ondata di maltempo che nel luglio 2023 ha investito la Brianza.

Si tratta di un investimento pari a 3.380.000 euro, di cui 2.612.950 messi a disposizione da Regione, e la parte restante da Aci tramite il soggetto attuatore. Il progetto mira alla ricostruzione forestale basata su criteri naturalistici, ossia finalizzata a cercare la giusta sintonia dell’ecosistema con le caratteristiche climatiche e di fertilità e a favorire nei prossimi anni processi di rinnovazione spontanea del bosco.

Sono previste tre fasi di lavoro: progettazione; interventi di preparazione, rimboschimento e cure colturali della durata di 5 anni; manutenzione quadriennale per garantire il definitivo instaurarsi di un nuovo bosco.

Lo svolgimento sarà seguito da un apposito Comitato tecnico scientifico composto dai rappresentanti di Regione Lombardia, Aci, Consorzio Villa Reale e Parco e Parco Regionale della Valle del Lambro.

"È un intervento di medio-lungo termine ad alta complessità, sia per l’eccezionale rilevanza paesaggistica, culturale e naturalistica delle aree interessate (i danni hanno interessato tutte le superfici forestali interne all’Autodromo e sono stati ingenti in prossimità del Bosco Bello), sia per le risorse finanziarie e le competenze richieste", dichiara il presidente di Consorzio e sindaco di Monza Paolo Pilotto.

L’accordo di collaborazione, aggiunge PIlotto, "permetterà di sviluppare tutte le potenzialità di un’azione congiunta, assicurando la conservazione storica, la riparazione dell’ecosistema e il contenimento di un suo potenziale degrado floristico e strutturale".

"La nostra partecipazione a questo programma di miglioramento forestale evidenzia come la tutela e la valorizzazione del verde siano in cima alla lista dei nostri obiettivi – aggiunge Giuseppe Redaelli, presidente di Autodromo di Monza –. Il risultato di questo impegno ha comportato la messa a dimora di 8mila piante nel corso dell’ultimo anno". Parco Valle del Lambro e Regione, infine, sottolineano l’importanza di mantenere il "Parco come un polmone verde pienamente fruibile, esempio di tutela ambientale e valorizzazione del paesaggio", come dichiara Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura e alle Foreste.