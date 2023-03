L’Asst Brianza apre due nuovi ambulatori

Due nuovi ambulatori Autismo, uno alla Casa di Comunità a Lissone, l’altro all’ospedale di Vimercate. Asst Brianza tende la mano alle famiglie alle prese con il disturbo portato sotto i riflettori da PizzAut e che tocca centinaia di persone sul territorio.

"L’incidenza è di 1,15 casi sulla popolazione generale", spiega l’Azienda. A rivolgersi all’équipe multidisciplinare saranno adulti da 16 anni in su, gli specialisti che se ne occupano lavorano gomito a gomito con le unità di Neuropsichiatria, i Centri psicosociali, i medici di famiglia e tutta la rete di cura sparsa in provincia. Lo spettro dei disturbi è ampio, si va da forme gravi con difficoltà di linguaggio, fino alla sua totale assenza, a quelle più sfumate. "Ma una percentuale elevata di pazienti – spiegano la psicologa Marta Calcinati e la psichiatra Alessandra Beretta (nella foto in alto) alla testa degli sportelli – vive una condizione di disabilità intellettiva associata a situazioni cliniche, mediche e neurologiche come l’epilessia, o anomalie genetiche e problemi immunologici". Caratteristiche evidenti già dalla prima infanzia che hanno spinto la ricerca e la diagnosi sui bambini.

"Eppure molti autistici – aggiungono le esperte – scoprono di vivere questa situazione in età adulta, quando tutto è più complicato per la sovrapposizione di altri problemi". L’accesso ai nuovi ambulatori può essere sollecitato dai servizi territoriali, ma può essere anche diretto, attraverso un contatto preliminare con richiesta da inviare all’indirizzo e-mail [email protected]

Bar.Cal.