L’asilo nel mirino dei vandali. Danneggiati tavoli e giochi. A terra bottiglie e mozziconi

Ci risiamo. Un altro episodio di vandalismo nelle scuole di San Rocco. Questa volta è toccato all’asilo nido (nella foto), dopo che tra gennaio e febbraio già i teppisti avevano preso di mira la media Pertini e l’elementare Zara. L’anno scorso, invece, era toccato alla primaria Omero. Ora è stato il turno del nido di via Nazario Sauro, che ha inaugurato il nuovo anno scolastico con danni e disagi. Cancello d’ingresso rotto e una terrazza dell’istituto occupata dai vandali che hanno danneggiato diversi tavoli, sedie e giochi, per poi bivaccare lasciando i segni evidenti della loro inattesa visita: bottiglie di alcolici e mozziconi di sigaretta sparsi dappertutto. Una brutta sorpresa per il personale del nido, che prontamente ha sistemato i luoghi prima dell’arrivo dei bimbi. A denunciare il fatto in consiglio comunale è stato il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Galli.

"Le attrezzature sono parte essenziale del servizio e non sempre è facile riacquistare quanto danneggiato e rotto – dichiara il consigliere –, spesso anche ottenuto tramite donazioni di genitori. L’atto è stato compiuto probabilmente per divertimento, per fare un festino nella terrazza dell’istituto. Sono situazioni ormai ricorrenti nelle scuole cittadine e inaccettabili. Invito pertanto la giunta – continua nell’appello – a prendere tutte le misure possibili in modo che si interrompano questi fatti, anche mediante impianti di allarme sofisticati o servizi di video-sorveglianza, nel rispetto della normativa sulla privacy". L’episodio del nido è quindi in continuità con i fatti avvenuti durante l’anno scolastico scorso, quando a febbraio dei vandali adolescenti entrarono nella scuola elementare Zara di via Caravaggio buttando rotoli di carta igienica sul pavimento, rompendo attrezzi e scope e spargendo matite e colori per terra, per poi giustificarsi - una volta scoperti - che fosse tutto uno scherzo. Poco tempo prima, a gennaio, anche la scuola media Pertini di San Rocco era stata interessata da continui vandalismi nel parcheggio, con cestini rotti e bottiglie di vetro lanciate nel giardino scolastico. Nel 2023 invece, gravi episodi di teppismo interessarono la primaria Omero, con arredi danneggiati e muri e pavimenti imbrattati.