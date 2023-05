L’appalto dei rifiuti Prorogato per 5 anni il contratto di Gelsia

di Gabriele Bassani

Il Comune di Cesano Maderno proseguirà a garantire il servizio di igiene urbana con Gelsia Ambiente per altri 5 anni.

Lo ha deciso la giunta comunale avvalendosi della possibilità prevista dal contratto in essere, prevedendo nel nuovo accordo una serie di innovazioni ed un miglioramento complessivo del servizio.

Verrà esteso il servizio di pulizia manuale in alcune zone della città particolarmente sensibili, come la stazione ferroviaria o le aree dove si sono tenuti eventi come mercatini o iniziative partecipate da numerosi cittadini, con la copertura dal mese di luglio anche della fascia pomeridiana. Inoltre verrà potenziata la raccolta a domicilio di pannolini e pannoloni, avviata lo scorso ottobre in via sperimentale e che ha già ottenuto oltre 650 famiglie aderenti. Dal prossimo giugno potranno usufruire di un secondo turno di ritiro settimanale in corrispondenza della raccolta della frazione umida. Sono anche previsti investimenti per l’adeguamento tecnologico della piattaforma ecologica di via Fabio Massimo per migliorarne accesso e viabilità, sicurezza e monitoraggio della quantità di rifiuti gestiti e conferiti dagli utenti.

In programma anche ulteriori attività sperimentali per il miglioramento della raccolta differenziata e dei servizi offerti, oltre a campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

L’aumento complessivo del nuovo contratto è di circa 50mila euro all’anno. "La proroga, meno onerosa nell’attuale contesto economico rispetto alla prospettiva di una gara – dice il sindaco Gianpiero Bocca – offre l’occasione di concordare tutta una serie di attività aggiuntive frutto del costante dialogo con l’azienda. La decisione di continuare ad avvalersi di Gelsia Ambiente è legata sia all’impegno dimostrato in questi anni sia alla proposta di significativi miglioramenti a vantaggio della città. È un percorso appena iniziato che prefigura risultati positivi per una città sempre più pulita e ordinata".

"Ci sono sicuramente alcuni aspetti da migliorare rispetto al servizio di igiene urbana – dice l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso – su questo si è concentrata l’attenzione dell’Amministrazione nella relazione con Gelsia nell’ottica di implementare talune attività come la pulizia manuale. L’attività di monitoraggio del servizio proseguirà con attenzione, come proseguirà l’attività di contrasto agli abbandoni che, con la recente approvazione del regolamento di videosorveglianza, ci consentirà di adottare nuovi strumenti di contrasto".