L’anfiteatro verde del quartiere. Un “bosco“, portali e pergolati

Sempre più vicina la tanto attesa riqualificazione di piazza Bonatti, nel quartiere San Donato. Da poco è stato infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori: un intervento di 180mila euro – finanziati con fondi del bilancio comunale – che prevede un allestimento di arredi urbani integrati nel verde, arricchito di aiuole che la renderanno più fresca, accogliente e sociale.

L’intervento di riqualificazione attende ora l’affidamento della gara d’appalto, con una durata dei lavori previsti di circa 3 mesi, che dovrebbero arrivare a completamento entro febbraio 2025. L’obiettivo è migliorare la qualità di fruizione del pubblico dei 3.600 mq della principale piazza di San Donato, implementando il confort termico grazie all’ombreggiamento e alla deimpermeabilizzazione di parte della superficie, permettendo così la mitigazione dell’isola urbana di calore. Verrà rimossa la corona esterna di lastre di porfido che delimitano il grande cerchio centrale della piazza e al loro posto sorgeranno vasche di terreno piantumate con alberi di media grandezza. Le vasche saranno delimitate da strutture di contenimento in calcestruzzo con rivestimento in porfido alte circa 50 cm, che potranno essere utilizzate come sedute e configurarsi come un piccolo anfiteatro in cui la fontana diventa il fondale. Il semicerchio sarà interrotto in tre punti, che diventano gli ingressi alla parte centrale della piazza, enfatizzati dalla presenza di tre portali, che si espandono a diventare dei pergolati coperti. Questi ultimi diverranno aree di sosta di riparo dal calore estivo, resi confortevoli dagli elementi di seduta in legno installati sul bordo delle vasche stesse. In questa maniera saranno diversi i flussi di attraversamento della piazza: il passaggio lungo i marciapiedi di via Buonarroti e via Bernini, una circolazione esterna che distribuisce nelle varie aree del piazzale e fa da accesso ai complessi residenziali, e un flusso di penetrazione verso il cuore della piazza grazie ai nuovi portali pergolati. Gli spazi saranno quindi riperimetrati con aree di sosta definite e punti in cui potranno sorgere strutture temporanee per la somministrazione di cibo e bevande.

Il perimetro delle vasche e gli elementi di seduta saranno integrati con sistemi di luce a led per rendere accogliente e sicura l’area durante le ore serali – ad integrazione dell’illuminazione pubblica esistente –, e per il futuro è prevista la realizzazione di un sistema di videosorveglianza, quest’ultimo però non incluso nell’attuale progetto. La Giunta nel realizzare il piano esecutivo ha dato seguito alle richieste della Consulta Regina Pacis-San Donato, che con un’indagine online aveva raccolto le istanze più urgenti della cittadinanza.