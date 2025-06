L’allarme rifiuti e il cartello “per Gelsia”

Un cartello stradale “ad personam” per l’azienda dei rifiuti (per i puristi del latino “ad negotium”). È quello che ha fatto installare il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, per provare a risolvere almeno uno dei tanti disguidi che ogni giorno i cittadini gli segnalano sul servizio di raccolta rifiuti a domicilio, curato da Gelsia Ambiente.

Disguidi per i quali qualche settimana fa, lo stesso Piuri ha perso la pazienza e ha convocato in Comune i responsabili della partecipata di Desio a cui ha elencato tutta una serie di mancanze per le quali - ha riferito - "ricevo ogni giorno telefonate, messaggi e mail dai cittadini esasperati". Tra questi problemi, appunto, ce n’è uno molto particolare e riguarda alcune abitazioni che si trovano all’estrema periferia del paese, a ridosso del confine con Rovellasca, altra provincia e altra azienda di raccolta rifiuti. Succede che ai residenti dell’ultima parte di via San Bernardo spesso i rifiuti non vengono raccolti. "Via San Bernardo 90 è una casa al confine con Rovellasca dove 9 volte su 10 non vanno a ritirare i rifiuti", aggiunge il sindaco.

Uno dei problemi riconosciuti da Gelsia Ambiente è il turnover degli addetti e la difficoltà a reperire personale, che quindi viene spostato in zone diverse. Così il sindaco ha deciso di realizzare e applicare un cartello speciale “per Gelsia”, con tanto di logo, che spiega come è fatta la via San Bernardo, evidenziando che prosegue anche oltre la rotatoria, ricordando in particolare il civico 90. Basterà? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

