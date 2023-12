L’album di figurine della Gerardiana. Dai bambini alle vecchie glorie per festeggiare i primi 50 anni

Per celebrare il mezzo secolo di vita la Gerardiana – che è stata fondata nel 1974 – pubblica l’album delle figurine che avrà come protagonisti i suoi atleti; dai più piccoli e simpatici del microbasket a quelli della squadra Over 40 composta dalle vecchie glorie della Gerardiana anni ‘90 con l’innesto di alcuni genitori dei ragazzi che attualmente militano nelle giovanili.

La Gera spegnerà le cinquanta candeline nel 2024 e oltre all’album è già in fase di allestimento tutta una serie di eventi per celebrare degnamente una così importante ricorrenza dalla fondazione dell’associazione sportiva dilettantistica di pallacanestro di Monza. L’album sarà in vendita in edicola a Monza oppure sarà possibile richiederlo scrivendo una email a segreteria@gerardianabasket.it mentre le bustine contenenti sette figurine potranno essere acquistate sempre in edicola (Ponte dei Leoni), al bar del Nei oppure durante le partite delle varie squadre. Per completarlo sarà necessario raccogliere le 240 figurine che raccontano la storia e il presente della Gerardiana. Qualche curiosità? Le figurine numero 1 e 2 sono dedicate allo storico e indimenticabile allenatore Roberto Perego che, in oltre 30 anni di attività, ha allenato migliaia di bambini del minibasket avviandoli alla disciplina. A seguire le foto storiche che raccontano alcuni dei campionati o tornei più importanti vinti in questi 50 anni, fino ad arrivare alle foto degli attuali tesserati, dal microbasket alle giovanili. C’è poi sezione particolare nell’album è stata dedicata agli atleti della nuova squadra “Over 40”. Attualmente la Gerardiana è una società in salute che conta ben 300 atleti regolarmente iscritti e suddivisi in 16 squadre che disputano i diversi campionati FIP e UISP dell’anno sportivo 20232024. "L’album di figurine vuole celebrare la storia della Gerardiana con il più classico dei cimeli sportivi - ha commentato il presidente Gianfranco Scotti -. Si tratta di un modo per rendere omaggio sia alla storia della nostra società, sia al suo futuro. Ogni atleta che oggi veste la maglia della Gerardiana ha uno posto preciso nel racconto della nostra società e le figurine ben rappresentano l’importanza che diamo a ognuno dei nostri atleti. Siamo orgogliosi di questo progetto che va a rafforzare lo spirito di squadra e di appartenenza alla Gera".