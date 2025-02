Ladro spedito in Albania. Già 58 rimpatri dall’inizio dell’anno

Ladro e ricettatore rispedito in Patria. Nella serata del 6 febbraio un cittadino albanese di 39 anni, a seguito della dimissione dal carcere di Monza, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per associazione per delinquere per furti e ricettazione, e a seguito dell’udienza di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera emesso dal Questore di Monza e della Brianza Salvatore Barilaro, è stato rimpatriato nel paese di provenienza. A occuparsi dell’accompagnamento alla frontiera aerea di Malpensa sono stati i poliziotti della Questura di Monza e Brianza.

Dall’inizio dell’anno nell’ambito dei controlli straordinari del territorio sono state identificate complessivamente 369 persone, di cui 75 stranieri extracomunitari. E sono stati allontanati dal territorio della provincia 58 cittadini stranieri extracomunitari irregolari.

Da.Cr.