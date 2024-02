La Zona a 30 km si allarga. Dal centro al cimitero

Una Zona 30 molto più estesa al posto della Ztl. È la novità viabilistica che scatterà da domani in città, nel cuore del centro storico e nelle immediate vicinanze, spingendosi fino alla zona del cimitero e a ridosso del quartiere della stazione. L’annuncio è arrivato ieri: la misura era stata già messa in cantiere nei mesi scorsi, quando era stata decisa la rimodulazione della Zona a Traffico Limitato in centro, con la cancellazione della vecchia Ztl durante la settimana e la sua limitazione al weekend, ma fin qui non erano state ancora date scadenze precise per il nuovo intervento di mitigazione della velocità. Ora invece i guidatori dovranno alzare il piede dall’acceleratore quando si muoveranno nelle aree più centrali del territorio.

La Zona 30 allargata verrà attivata da domani e, partendo dall’asse formato da via Loreto e via Manzoni, sarà estesa anche a tutte le strade comprese all’interno del perimetro composto da via Matteotti, via Dante e via Aliprandi da un lato e via Pasubio, via Origo e via Orelli dall’altro; la zona del cimitero con via Cattaneo, piazzale Rimembranze, via Monte Santo, via Maggiolini, via Ferrucci e via XX Settembre, e quella verso la scuola Cagnola e la stazione Fs con via Fiume, via Marconi e via Padre Reginaldo Giuliani. L’iniziativa è stata pianificata nell’ambito dello studio tecnico realizzato per rivedere la Ztl, con anche la definizione delle vie interessate. "In linea con il Documento unico di programmazione - spiega l’assessore all’Urbanistica Massimo Rossati - è stata prevista l’attivazione di un’area con limite di velocità a 30 chilometri orari nella zona centrale. Questa decisione è il risultato di un approccio basato sull’analisi e sulla conoscenza del territorio, piuttosto che su una mera opinione soggettiva". La scelta non è però il preludio a una Lissone tutta Zona 30, ci tengono a rimarcare dalla Giunta. "Questa modifica è di grande rilevanza - sottolinea Rossati -, ma si basa sempre sulla conoscenza diretta del territorio e sulla necessità di favorire una migliore convivenza tra pedoni, ciclisti e automobilisti, nonché di migliorare la sicurezza. Non si intende trasformare tutte le strade di Lissone in percorsi a 30 chilometri orari, perché una tale scelta non sarebbe razionale né giustificata. Nei giorni scorsi è stata già installata e tracciata la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, e presto provvederemo a inserire anche dissuasori fisici e l’apposita illuminazione".

Fabio Luongo