La “voce“ italiana di Stephen King i cantautori e la sfida tra rapper

L’arte narrativa di Stephen King raccontata dal suo traduttore italiano. Uno dei cantautori italiani più versatili, la cui penna sta dietro alcuni dei successi di Francesco Renga, Elodie, Malika Ayane, Simone Cristicchi e Federico Zampaglione. E poi una sfida tra rapper. Così si apre la nuova settimana del Tambourine di via Carlo Tenca. Il sipario sul palco del circolo seregnese si alzerà martedì alle 21.15 con una serata che intreccerà narrativa, musica e arti visive. Sotto il titolo “Let’s meet the book!“ ci sarà la presentazione del libro “Il Re di Tutti“ di Luca Briasco, americanista, editor e voce italiana di Stephen King: il testo guida proprio nell’officina creativa del grande scrittore americano, che da oltre quarant’anni alimenta con un enorme corpus narrativo gli incubi di più di una generazione. La chiacchierata sarà accompagnata dalla musica del cantautore Andrea Labanca e dal live painting di Andrea Spinelli. Ingresso libero con tessera Arci. Giovedì alle 21.30 appuntamento con la canzone d’autore: a esibirsi sarà il cantautore e producer Leo Pari (nella foto), che negli anni ha composto brani per Renga, Elodie e Malika Ayane, ha lavorato come tastierista per i Thegiornalisti e come produttore per Gazzelle. Ad aprire il concerto Lietto e Andrea Govoni. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Venerdì contest rap con ospite speciale Jangy Leeon.

F.L.