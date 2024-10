La Verde di Lissone regina del soccorso

Prima hanno dovuto soccorrere una persona investita, a cui è stata amputata una mano. Poi un’altra persona vittima di infarto e quindi un elettricista folgorato sul lavoro. Subito dopo uno sportivo precipitato col deltaplano, per intervenire da ultimo in aiuto di 13 boy scout dopo lo scoppio di una bombola del gas. E alla fine sono risultati i migliori di tutti, i più lucidi ed efficaci nel gestire le diverse emergenze. È con questi scenari simulati che hanno dovuto cimentarsi i volontari della Croce Verde Lissonese, protagonisti e vincitori della gara-contest organizzata dall’Avps-Associazione volontari di pronto soccorso e pubblica assistenza di Vimercate. L’iniziativa ha visto confrontarsi 4 equipaggi del territorio: nella sfida i lissonesi della Cvl sono risultati i primi in classifica.

A lavorare nel modo migliore è stata la squadra formata da Massimiliano Castello, Giulia Joppolo, Mario La Grutta e Martina Zocchi: con la loro vittoria hanno fatto guadagnare alla Croce Verde un nuovo defibrillatore. Fabio Luongo