La truffa del finto incidente. Vittima la madre del magistrato

Torna la truffa agli anziani sui soldi da dare al figlio per un finto incidente. Ma i malviventi, che miravano a spaventare al telefono la mamma ottantenne, probabilmente allo scopo di raggiungerla a casa e derubarla, sono incappati nel marito che ha scombussolato i piani, prima prendendo in mano la cornetta e poi videochiamando il figlio per assicurarsi che fosse, come lui sosteneva, tranquillamente al lavoro. A raccontarlo è la figlia della coppia, che è magistrato onorario alla Procura di Monza. "A ricevere la telefonata è stata mia mamma - spiega la vice procuratrice onoraria - Un uomo si è presentato come il maresciallo Rocca e con voce perentoria le ha detto che suo figlio si era messo nei guai ed era in stato di fermo per aver provocato un incidente stradale. Mia mamma ha dovuto sedersi per lo spavento e allora la cornetta l’ha presa mio papà".

L’interlocutore si rifiutava inizialmente di parlare con lui, ma poi gli ha detto di andare al più presto al Policlinico e che sarebbero stati contattati da un avvocato. Probabilmente volevano allontanarlo per lasciare a casa solo la moglie, a cui citofonare e farsi consegnare contanti e monili in oro. Ma il piano era già fallito e hanno lasciato perdere. Poi la coppia ha videochiamato il figlio e telefonato alla figlia, prima di recarsi a sporgere denuncia.

Stefania Totaro