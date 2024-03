La telenovela del nido. Girotondo

A dargli il colpo di grazia era stato il virus, nel 2020 il Girotondo a Vimercate aveva lasciato a spasso 60 bambini e 15 dipendenti. Capitolo finale dell’esternalizzazione decisa otto anni prima "per insostenibilità economica". Nel 2016 per evitare il crac era scesa in campo la prefettura di Monza, un salvataggio in “zona Cesarini“, dopo che la giunta di centrosinistra nel 2012 per far quadrare i conti lo aveva ceduto come ramo d’azienda a una cooperativa siciliana. Nel 2017 per rimetterlo in carreggiata l’amministrazione grillina, subentrata nel frattempo, lo aveva affidato a un’altra coop che dopo soli tre anni aveva alzato bandiera bianca. Una coprogettazione fra Comune e una terza cooperativa, Gaia, ha permesso di riaprire i battenti in via 25 Aprile nel settembre 2022. E ora dall’Oplà sfrattata dagli asili di Oreno Ruginello che gestiva, avvisano: "Il Girotondo? Un precedente da non sottovalutare".