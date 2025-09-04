La sfilata più attesa di sabato . Auto storiche e supercar in passerella nel centro città

Questo sabato, mentre le monoposto rombano in pista per le qualifiche del 96° Gran Premio d’Italia, il cuore di Monza sarà lo scenario della Elegant Motors Parade, uno degli eventi clou del Fuori Gp 2025.

Un corteo di automobili storiche e supercar sfilerà per le vie della città, trasformando le piazze in un palcoscenico di eleganza e potenza.

Alle 17, da piazza Trento e Trieste, il rombo dei motori darà il via a una parata che attraverserà piazza Duomo, con un tappeto rosso a esaltare la preziosità delle vetture, per poi sfiorare l’Arengario e concludersi in Piazza Carducci, davanti alla sede di Fideuram. Non un semplice corteo, ma un vero concorso di eleganza, volto a celebrare il legame identitario tra Monza e il motorsport.

Le auto, simboli di eleganza che ripercorrono trasversalmente i decenni del motorsport, torneranno poi in piazza Trento e Trieste, dove i riflettori si accenderanno per la premiazione. Sul palco, i vincitori riceveranno un trofeo esclusivo: un segnatempo personalizzato, simbolo di una giornata che unisce passione e prestigio.

A differenza dei tradizionali cortei degli anni passati, la Elegant Motors Parade alza l’asticella, trasformando la sfilata in una competizione che catturerà le attenzioni del pubblico.

Non solo esemplari iconici del Cavallino Rampante - come Ferrari Gto, Testarossa, 360 Modena -, ma modelli di Lamborghini, Alfa Romeo, Porsche, Lotus e tante altre ancora. Monza si veste di glamour per un evento che non è solo spettacolo, ma un’esperienza immersiva.

A.S.