La partita del cuore: "Il mio Ago vive ancora"

Le premiazioni, in campo, le ha fatte lei. Si è svolta domenica allo stadio Stefano Borgonovo a Giussano la XXIX edizione della Coppa Donatori Giussanesi, gara di calcio fra la squadra Aido, l’Associazione italiana donatori organi di Giussano, e una rappresentativa di Commercianti e Artigiani della città. Ma quello che più ha emozionato è stato quando davanti a un numeroso pubblico a effettuare le premiazioni è arrivata Maria Grazia Sposari. Quasi inconsapevole ma generosissima protagonista di un doloroso “effetto farfalla“, dato che nel giro di pochi mesi si è trovata al centro di una eccezionale storia di donazioni di organi. Prima quelli del suo compagno “Ago“, Agostino Gualdi, vittima di un pirata della strada mentre portava a spasso il cane. "Non ne avevamo mai parlato ma conoscevo la sua generosità, era volontario Avo, e quando è stato il momento non ho avuto dubbi e nemmeno i suoi due figli, Andrea e Michela".

Ma non era finita lì. Nel giro di pochi mesi sono venuti a mancare per cause naturali la mamma di Ago, Mariagnese e lo stesso papà di Maria Grazia, Bruno. "E anche loro hanno scelto di donare le cornee. "La spinta di quanto accaduto al nostro Ago è stata decisiva. Mi sono sempre detta che era inutile tenere qualcosa che non ci serve più ma che può cambiare in meglio e salvare la vita di qualcun altro".

E l’emozione a Giussano era tangibile per una partita che ogni anno intende ricordare tutti i donatori giussanesi (ad oggi 261). A vincere è stata la squadra dell’Aido 2-1, con reti di Fabiano Lombardo e Aziz per l’Aido e di Paolo Oggioni per gli avversari. La coppa donatori è stata consegnata al capitano Aido, Matteo Corona. Infine è stato premiato il miglior giocatore in campo, il portiere della squadra sfidante Carlo Traversi, molto applaudito dal pubblico. La coppa del miglior giocatore, intitolata a Domenico Baldo, già componente della squadra dell’Aido e deceduto per aneurisma nel 2017 a 58 anni e donatore di organi, è stata consegnata dalla moglie di Domenico, signora Teresa, rimasta vicina all’Aido."Donare può costituire una ricchezza infinita" dice ancora Maria Grazia Sposari, direttrice dell’International Academy di Giussano, scuola di lingue di cui “Ago“ era figura amatissima.

Notizie a proposito del pirata della strada responsabile dell’incidente, avvenuto nel dicembre del 2023 a Verano Brianza, non ce ne sono. "Prima dell’estate hanno chiuso ufficialmente le indagini, purtroppo non ci resta che rassegnarci..."