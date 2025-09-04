Stop the clock. Adrenalina e precisione

Velocità e divertimento: arriva “Stop the Clock“, la sfida del secondo perfetto. Da oggi fino a domenica, dalle 17 alle 22, il tratto di via Carlo Alberto di fronte ad Amerigo Concept Store si trasformerà in un’arena urbana di gioco e adrenalina. I partecipanti, semplici passanti o veri appassionati di motori, potranno cimentarsi in un’unica impresa: fermare un cronometro esattamente a 10.00 secondi. Una sfida che unisce istinto, precisione e nervi saldi, in perfetto stile Formula 1.

Si tratta di una delle sfide più curiose e coinvolgenti del circuito Monza FuoriGP 2025, con un progetto ideato da ideato da Filmami Milano e Amerigo concept store, punto di riferimento per il design e la creatività nel cuore della città. In palio, per chi ci riesce, una t-shirt in edizione limitata firmata dal brand di design e illustrazione Storia Matta, realizzata appositamente per l’occasione e disponibile esclusivamente durante l’evento. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Monza FuoriGP 2025, il calendario ufficiale di eventi diffusi che anima la città durante il weekend più atteso dell’anno, trasformando Monza in un vero e proprio laboratorio di esperienze tra motori, arte e lifestyle. "Abbiamo voluto creare un’esperienza accessibile, divertente e capace di coinvolgere tutti, dai bambini agli adulti – spiega Matteo Perego titolare di Amerigo Concept Store, ideatore del progetto insieme a Giuseppe Fichele di Filmami Milano – mettendo al centro il concetto di tempo e di precisione, valori simbolici della Formula 1, ma anche della creatività artigianale".

