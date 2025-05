La settimana indoor del Bloom. Rockabilly, dj e film d’impegno

L’energia travolgente del rockabilly, una ventata di musica tutta da ballare, il grande cinema d’impegno civile e il racconto delle esperienze originali di un cicloviaggiatore. Sono i concerti e le iniziative che animeranno l’ultima settimana indoor del Bloom di Mezzago, prima della pausa estiva e delle attività che si sposteranno sulla terrazza all’aperto.

Si comincerà mercoledì con l’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica “La guerra senza fine“: alle 20.30 tra le poltroncine rosse di BloomCinema verrà proiettato il film documentario “Innocence“, di Guy Davidi, pellicola che racconta le storie di ragazze e ragazzi che prima hanno resistito all’arruolamento militare, ma poi sono partiti soldati e sono morti in servizio. Al termine interverrà in videocollegamento il regista.

Giovedì alla stessa ora il cicloviaggiatore Marco Togni parlerà del suo libro “Domani non esiste“, che raccoglie le immagini del suo incredibile viaggio in sella, fatto di 19mila chilometri, 17 Paesi attraversati in 462 giorni, dall’Italia alla Thailandia, toccando la Cappadocia, Gerusalemme, Medina e Varanasi, le piramidi di Giza e il Taj Mahal. Un modo diverso di spostarsi che permette di scoprire il mondo in una maniera differente, conoscendo di più se stessi e dando valore al tempo. Verranno poi presentate le attività cicloturistiche del Forum del Turismo Sociale: bike-study tours di uno o più giorni e un viaggio speciale in Sudafrica e Mozambico. Ingresso libero.

Contemporaneamente, in altri spazi del Bloom, gli appassionati di giochi di carte collezionabili potranno sfidarsi in tornei di One Piece, Magic The Gathering e Yu-Gi-Oh grazie all’iniziativa Tcg Arena.

Venerdì alle 21.30 Il GranVarieTrash SpringBreak Edition, un evento musicale targato Intercomunale Trash Brianza, che assieme ai dj di Intercomunale Trash in consolle schiererà anche la punk dj Isa Vitali, Irina Bordogna, Brisen, il pop di Martina Colombi, il rapper Ryan O’Conner che mescola motorsport e musica urban, trap e hip hop, e l’immancabile dj Steve Manero. Ingresso libero.

Sabato dalle 21.30 Closing Party all’insegna del rockabilly e del rock’n’roll con il concerto dei The Backseat Boogie: la band guidata da Miko Cantù è una delle realtà rockabilly più energiche e trascinanti, capace di assorbire anche le lezioni della surf-music, dello swing americano, del country e del blues rurale. A seguire dj-set rockabilly anni ‘50 di Giusy Wild. Ingresso libero.