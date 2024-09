La scommessa giovani è già vinta. Ecco Ilaria Bernardi, la promessa

Coach Moky Stazzonelli è stata di parola. Un attimo dopo la firma del matrimonio con Giussano ha detto che voleva allestire un organico di giocatrici giovani futuribili e allo stesso tempo già pronte per stare in campo in Serie A2.

L’ingaggio di Ilaria Bernardi è stato una conseguenza. "Ilaria è una giocatrice molto interessante - è il parere di Stazzonelli - in questi anni nelle giovanili ha fatto sempre la differenza in campo. Deve ampliare il suo bagaglio tecnico. È molto forte nell’uno contro uno, ha grinta, agonismo e fisicità. In penetrazione è devastante, mentre deve migliorare nell’arresto e tiro e su questo ci daremo da fare. Sembra sempre molto concentrata ed è una ragazza tosta. Spero che abbia voglia di migliorare". Una telefonata ed è scattato il feeling tra atleta e allenatrice: "Ho parlato con Moky è mi ha stimolato tantissimo - dice Ilaria Bernardi - mi ha detto che lavoreremo sui fondamentali e che sarò una giocatrice importante all’interno della squadra".

Nata a Como, Ilaria ha mosso i primi passi da cestista facendo la trafila del minibasket in una squadra mista con maschi e femmine, poi ha fatto parte per sei anni di una formazione giovanile di tutto rispetto come Costamasnaga. Ora è pronta per il salto di qualità e l’ha già dimostrato quest’estate giocando da protagonista nella Nazionale italiana Under 20 che ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati Europei. "Quando abbiamo fatto il primo raduno a Montecatini ci siamo subito accorte che eravamo un ottimo gruppo, con delle individualità di spicco come le sorelle Villa - racconta Ilaria - all’inizio eravamo in sedici, poi dopo il ritiro di Folgaria siamo rimaste in dodici e siamo partite per la Lituania a disputare gli Europei. È stata una grande emozione vincere una medaglia battendo la Germania nella finale per il terzo posto, un’esperienza che ricorderò per tutta la vita. Il nostro pregio principale è che c’era molta armonia tra di noi sia in campo che fuori". Ora per la diciannovenne comasca inizia una nuova avventura con la maglia delle foxes: "Mi aspetto un anno di notevole crescita personale.

È bello fare parte di una rosa molto giovane e con qualche giocatrice esperta. Credo che giocheremo in velocità e al massimo dell’intensità. Alcune nuove compagne le conosco bene per averle affrontate da avversaria nei campionati giovanili, altre le scoprirò poco alla volta".

Ant.Gal.