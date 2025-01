La scelta sul futuro. Mini-stage in giornata e il giro degli open day

Slittano i termini per le iscrizioni a scuola 2025/26. Le famiglie potranno ancora richiedere i mini stage di un giorno nelle scuole superiori. Quindi sarà possibile iscriversi alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado, non più da oggi fino al 31 gennaio 2025, ma dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025.

Lo spostamento straordinario del termine di iscrizione, disposto all’ultimo momento (cinque giorni prima), non ha precedenti. Secondo la nota ministeriale la modifica dell’ultima ora è giustificata dalla necessità di consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e alle famiglie di avere più tempo per una scelta ponderata.

Il liceo artistico Nanni Valentini ha in calendario l’ultimo openday sabato 11 gennaio dalle 9. "In quella sede – spiega la vice preside Silvia Marziotti – dopo una parte introduttiva in aula magna con la referente per l’orientamento, la preside e i ragazzi più grandi che raccontano la loro esperienza, viene proposto un giro di alcuni laboratori, da discipline plastiche, multimediale o scenografia per far toccare con mano ai ragazzi la didattica laboratoriale e la vita nella scuola".

Mini stage di una giornata saranno invece dedicati ai ragazzi del secondo anno, per scegliere l’indirizzo del triennio, fra gli otto proposti dalla scuola. Mini stage di un giorno per i ragazzi di terza media, sono invece possibili in altre scuole, come l’istituto Mapelli che offre un’ampia scelta tra amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi aziendali, relazioni internazionali e marketing, tecnico turistico e tecnico agrario.

"Per quest’anno – fa osservare il preside Aldo Melzi – fortunatamente slitta il problema della soglia di 140mila euro totali per scuola per i viaggi di istruzione. Quando entrerà in vigore, probabilmente a giugno 2025 , occorrerà un’apposita stazione appaltante qualificata, come la Provincia, l’Ufficio scolastico territoriale o quello regionale, per gli appalti per gestire stage, scambi con altre scuole e viaggi di istruzione che per noi ammontano complessivamente a circa 200mila euro all’anno. E se così fosse diventerà impossibile organizzare i viaggi per gli indirizzi turistico o per relazioni internazionali. Eventuali cambi in corsa che gestiamo con le agenzie (sostituzione docenti o malattie degli studenti dell’ultimo minuto) diventano impossibili. Alcuni colleghi hanno intenzione di sospendere i viaggi di istruzione – conclude il preside –. La Provincia ha detto di non essere disponibile a fare da stazione appaltante".

Ai ragazzi che devono scegliere il percorso di scuola superiore, il preside Melzi consiglia di seguire le proprie passioni e attitudini, per capire dove realizzare meglio i propri talenti. Da qui l’utilità della giornata di mini stage.

Per chi è ancora indeciso l’assessora Viviana Guidetti (già dirigente dell’istituto tecnico e professionale Castiglioni di Limbiate) suggerisce un liceo classico o scientifico che offre una preparazione generale, "ma in realtà – sottolinea – anche i miei studenti del tecnico e professionale stanno avendo un buon successo in ambito universitario, sia umanistico sia scientifico".

C.B.