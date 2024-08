La scelta di restare in Brianza. Il colosso a marchio Tempotest e i clienti alla Casa Bianca

Le aree dismesse da riqualificare sono spesso frutto di aziende che, nel tempo, hanno cessato la loro attività. Non la Parà. Anzi, oggi è realtà di primaria importanza a livello mondiale tanto da essere contattata per lavori nientemeno che dal presidente degli Stati Uniti per la Casa Bianca.

La storica azienda (l’anno di fondazione è il 1921) è tutt’altro che sparita, ed è rimasta in Brianza, ingrandendosi e spostandosi da Seregno a Sovico.

Il trasloco dalla sede storica di Seregno, avvenuto una trentina di anni fa, era ormai inevitabile. La famiglia Parravicini aveva dimostrato di avere intuizioni commerciali e notevoli capacità. Al momento della fondazione la ditta (allora si chiamava Emme-Pi), produceva tessuti per tralicci di materassi. Negli anni ‘50 una prima svolta, con la produzione di tessuti di carta per coprire i sedili delle automobili. Una decina di anni più tardi, la svolta: l’azienda inizia a dedicarsi anche alla protezione solare con tessuti per l’arredamento e per gli ombrelloni.

Attività di successo tanto che la Montecatini, colosso internazionale, decide nel 1964 di cedere il marchio Tempotest alla realtà industriale brianzola e l’utilizzo della fibra acrilica tinta in massa. È un nuovo salto di qualità, che porta l’azienda a diventare leader del settore a livello mondiale. La famiglia Parravicini investe nella ricerca e nello sviluppo, crea una linea dedicata all’arredamento e una per la nautica. Perfino Barack Obama, in veste di presidente degli Stati Uniti, si rivolge alla Parà per la Casa Bianca. Nel 2021, poi, una nuova stelletta al petto: diventa la prima azienda al mondo a produrre una collezione di tessuti in pet riciclato e certificato.

Vista l’espansione commerciale, la Parà Tempotest si riorganizza. La sede resta a Sovico, mentre gli stabilimenti arrivano fino alla bergamasca e al biellese. Azienda fieramente italiana, a sua volta simbolo del made in Italy nel mondo.

