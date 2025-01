La salute in movimento con i Gruppi di Cammino

Camminare fa bene alla salute e all’umore. E passeggiare in compagnia addirittura moltiplica gli effetti benefici. Benessere, sport e socialità diventano così la formula ideale alla base dei “Gruppi di Cammino“, iniziativa organizzata da Ats e sostenuta da Agrate, aperta a tutta la cittadinanza. Dal 7 gennaio i “walking leader“, guide abilitate dall’Azienda sanitaria, accompagneranno gli iscritti più volte a settimana: il martedì mattina, il primo e il terzo sabato del mese. Per aderire, è necessario inviare una mail gruppodicamminoagrate@gmail.com. Primo appuntamento martedì, ritrovo alle 9 in piazza San Paolo. L’iniziativa è stata presentata alla festa di Natale in centro, al gazebo e c’è stato un viavai continuo, a riprova di come la gente ne aspettasse la nascita anche qui. I gruppi come questo in Brianza sono ormai numerosi, Agrate però non ne aveva ancora uno.

Bar.Cal.