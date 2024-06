La rivoluzione della viabilità. Accontentati i residenti arrivano 9 nuovi sensi unici

Nuovi sensi unici a Brugherio entro l’estate. Nei giorni scorsi la Giunta Assi ha dato mandato al comandante della polizia locale di modificare la viabilità cittadina, definendo una serie di strade a senso unico, con acquisto e manutenzione della segnaletica.

"Il provvedimento - spiega la vicesindaca Mariele Benzi - in molti casi è stato richiesto dai cittadini, su strade strette che perciò non si prestano al doppio senso di marcia; in altri casi per recuperare posti auto oltre a passaggi ciclopedonali protetti". I nuovi sensi unici saranno 9: in via Caprera, in direzione via Dei Mille; via Panzera, sempre in direzione via Dei Mille, via Nievo (direzione via Panzera), via Calvino (direzione via Nievo), via Pisacane in direzione via Toti; via Lamarmora in direzione via Manara; via Confalonieri (direzione via Quarto); via Magellano (direzione via Cairoli) a partire dall’intersezione con via Vespucci e in via Cairoli, in direzione via Magellano. C’è un cronoprogramma definito: dal 17 al 22 giugno verrà gradualmente installata la segnaletica, secondo le urgenze e segnalazioni dei cittadini e poi a seguire (fino al 14 luglio) l’elenco indicato dalla delibera di Giunta (strade interne al quadrante zona sud). Dal 16 luglio al 31 agosto verrà realizzato l’attraversamento pedonale luminoso (Apl) in viale Europa, ad oggi buia e pericolosa. Si tratta del primo attraversamento luminoso a Brugherio. Ad agosto si procederà alla manutenzione della segnaletica ordinaria della città (stop, precedenze e attraversamenti pedonali). Nella prima quindicina di agosto verranno razionalizzati i parcheggi in via Manin (con posizionamento di dissuasori per le soste irregolari) e anche tracciati gli stalli per i parcheggi limitrofi.

Dal 26 agosto a metà settembre si provvederà alla sistemazione delle strade interne alla zona Sauro/Lombardia/Monza/Buozzi, per una nuova e più razionale disciplina di sosta e circolazione. A maggio la polizia locale ha controllato 28 persone durante i servizi serali, riscontrando 4 violazioni. Su 7 turni con equipaggio per il controllo degli autotrasporti, sono state riscontrte 26 violazioni. Sono state svolte 92 ore di presidio serale e 157 di presidio festivo, a cura di 54 agenti.