La risottata in piazza aiuta la mensa dei poveri

Oltre 40 chili di riso, cucinati con la salsiccia oppure verdure, gustati da oltre 800 persone, tra cui 200 bambini, che lo scorso fine settimana hanno partecipato a “Cosa abbiamo in Comune“, l’evento con cui l’Amministrazione comunale ha fatto conoscere in piazza il servizio della ristorazione scolastica svolto quotidianamente per le 49 scuole pubbliche di Monza.

Ma è una risottata che non ha ancora finito di dare i suoi benefici perché nel prendere in piazza un piatto di risotto si poteva lasciare un’offerta destinata alla mensa dei poveri dei frati minori della Madonna delle Grazie. E sono stati raccolti in questo modo 1.830 euro consegnati ai francescani monzesi che dal 1991, ogni giorno da lunedì a sabato, ospitano al loro pranzo tra le 20 e le 25 persone in difficoltà. A questo si aggiunge da alcuni anni anche l’aiuto alle famiglie indigenti, attualmente sono 14, con la distribuzione di pacchi alimentari. "È stato raccolto un contributo significativo – commenta frate Celestino, portavoce del convento delle Grazie – E per noi è stata anche un’iniziativa importante perché essere stati coinvolti dal Comune è un segno di riconoscimento della nostra attività in città. Ora useremo le offerte raccolte per gli aiuti alle famiglie. È un contributo che ci permette di dare qualcosa in più del solito: assieme agli aiuti alimentari potremo distribuire anche prodotti per l’igiene o la pulizia domestica".

Martino Agostoni