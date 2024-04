La rinascita di Villa Vertua Masolo. In vetrina la storia dell’arte di Nova

Riapre al pubblico in una nuova veste, dopo un intervento di restauro, un altro importante polo culturale della città, Villa Vertua Masolo che da domenica 21 aprile con inaugurazione alle 16, ospiterà la Civica raccolta artistica di Nova Milanese, il patrimonio culturale composto da due collezioni civiche, una pittorica e scultorea, e una relativa alle Arti del fuoco.

La prima collezione è composta dalla donazione di dipinti e disegni del pittore Vittorio Viviani, dall’acquisizione delle opere vincitrici del premio a lui dedicato, che la Libera accademia di pittura organizza annualmente in collaborazione con il Comune e che è giunto nel 2024 alla 26esima edizione, dalle opere vincitrici del premio Bice Bugatti-Giovanni Segantini, 65esima edizione nel 2024, e dalle opere acquisite tramite il premio Rassegna dell’incisione svoltosi tra il 1996 e il 2014. La seconda collezione raccoglie le opere di pittura e scultura su porcellana, ceramica e terracotta, vetro e smalti di artisti contemporanei e risultati vincitori del concorso nazionale Arti del fuoco, organizzato da Impronte Aps giunto nel 2023 alla 14esima edizione. A dare il via all’ambizioso progetto, costruito grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e le due associazioni che da anni operano sul territorio per la promozione della cultura attraverso l’organizzazione di premi artistici, è stata la concessione di un contributo di 80mila euro da parte di Fondazione Cariplo a favore del Comune per il finanziamento del progetto di riqualificazione della Villa. Fondi a cui l’ente ha deciso di aggiungere oltre 300mila euro non solo per completare gli interventi strutturali, ma creare le condizioni per una nuova ambiziosa funzione: un luogo che rappresenti la casa della storia artistica novese, fruibile dal grande pubblico, ponendo le solide basi per il percorso di accreditamento da parte di Regione Lombardia come Raccolta Museale. In occasione della riapertura della nuova Villa Vertua Masolo, sarà allestita una mostra che prevede una selezione tematica delle opere appartenenti alle varie collezioni. Gli interventi di riqualificazione della villa hanno interessato l’impermeabilizzazione del seminterrato, con operazioni di scavo attorno alla villa per proteggerla dall’umidità, il riallestimento degli impianti di riscaldamento e di illuminazione nell’ottica dell’efficienza energetica, restaurati gli infissi, realizzati interventi di recupero del sottotetto, di imbiancatura dell’intero stabile. È stata inoltre recuperata la cosiddetta Limonaia, ora trasformata in locale tecnico. Infine la valorizzazione del parco che renderà l’area verde più visibile e permeabile, più fruibile ai cittadini, anche a chi ha difficoltà motorie o disabilità.