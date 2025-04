La regina Margherita e la cameriera Nina. La scrittrice Selmi presenta il suo libro

Due protagoniste che colpiscono e un periodo affascinante della storia d’Italia raccontati con passione. Margherita e Nina, una regina e l’altra cameriera, tra le atmosfere dell’Ottocento, due donne diverse ma unite idealmente dalla volontà di non farsi ingabbiare dalle regole di corte e con il coraggio di battersi per cambiare il proprio destino. Se ne parla oggi alle 21.15 alla biblioteca civica di piazza IV Novembre a Lissone: qui si terrà l’incontro con la scrittrice monzese Alessandra Selmi, che presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “La prima regina“, pubblicato per i tipi della casa editrice Nord. Ingresso libero. L’evento è promosso da biblioteca e Comune. Info 039.73.97.461.