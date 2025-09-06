La prima ingegnera in pista. Premiata da Confartigianato

Va a Laura Müller il premio all’ingegnere nel settore corse 2025 di Confartigianato motori, ieri nella prima giornata di prove libere del Gran premio d’Italia. Laura Müller è la prima donna ingegnera di pista in Formula 1. Müller, 33 anni, laureata in ingegneria meccanica a Monaco di Baviera, da quest’anno è ingegnera di pista di Esteban Ocon, della scuderia statunitense Haas Formula 1. "Questo è un premio a tutte le donne di talento che lavorano duramente, spesso in posizioni di responsabilità – le parole del presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che ha consegnato il premio insieme a Carlo Piccinato, segretario di Confartigianato Lombardia – Laura Müller è stata scelta per i suoi meriti, le sue competenze, la sua determinazione e la sua personalità, non per il genere. Questo riconoscimento è un messaggio di meritocrazia". Premiati anche Isack Hadjar (Team Racing Bulls F1), Niko Hülkemberg (Team Sauber F1) e Toto Wolff (Team Mercedes F1). Il Premio Confartigianato Motori, promosso da Apa Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza, è un’opportunità per le imprese artigiane lombarde del settore di raccontare la propria storia e presentare progetti innovativi.

"Il premio – sottolinea Giovanni Mantegazza, presidente di ConfArtigianato – è un momento di raccordo tra l’eccellenza tecnologica delle monoposto con migliaia di officine e carrozzerie italiane: autoriparatori, carrozzieri, elettrauti e gommisti, protagonisti di solidi percorsi imprenditoriali".

I trofei, dischi sovrapposti di diversi materiali, sono realizzati dagli artigiani brianzoli: "Simbolo della capacità creativa e produttiva del nostro territorio", chiosa il sindaco Paolo Pilotto.

Cristina Bertolini