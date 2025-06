Arte, scienza, moda e ambiente “Fidapa” premia le eccellenze

e Dario Crippa

Arte, scienza, moda. Spazia in tutti i settori il prestigioso premio Fidapa (Federazione intetnazionale donne arti e professioni) Modoetia Corona Ferrea 2025, conferito l’altro giorno nella sede di Assolombarda Monza. Valorizza e porta all’attenzione della collettività persone eccellenti e degne di riconoscimento e nota, con due premi alla memoria. "La consegna del sigillo della città di Monza rappresenta il più alto riconoscimento che Modoetia Corona Ferrea conferisce ai premiati" sottolinea la presidente Tiziana Achilli. Premiati Matteo Barattierti, geologo e ambientalista, paladino della difesa del Parco di Monza. E Lorenzo Riva, stilista monzese, dal 1980 al 1982 direttore artistico del prestigioso atelier di Balenciaga a Parigi. Marina Pizziolo storica e critica d’arte ha annunciato la costituzione di un comitato promotore per una mostra omaggio a Lorenzo Riva, alla Villa Reale, nel 2027. Premiato anche Marco Ciceri, dal 2021 presidente del parco regionale Valle Lambro, già vice sindaco di Sovico. In ambito sportivo sono stati insigniti Marco Fabbri e Charlene Guinard, lui lombardo e lei bretone, che tengono alto il nome dell’Italia nella danza sul ghiaccio. Tiziana Fedeli, pediatra e neonatologa, è una delle figure più conosciute fra i genitori monzesi. Per oltre 30 anni ha lavorato in Neonatologia e terapia intensiva neonatale. Tiziana Gori è invece medico veterinario, oltre che diplomata nei conservatori di Parma e Mantova. È conosciuta a Monza per le numerose stagioni concertistiche organizzate come presidente dell’Associazione amici della musica. Premiata anche Manuela Massenz, procuratore aggiunto della Procura di Monza, impegnata perché il carcere di Monza diventi luogo di riscatto. Alberto Moioli è critico d’arte e riceve il premio per il suo impegno nella divulgazione artistica. Per la scienza premio a Vittoria Nazzi, responsabile del dipartimento di Neurochirurgia dell’Istituto Besta e all’avvocato Bruno Santamaria, già vicepretore a Monza, dal 1990 al 1996.